En mann til pågrepet i drapssak i Oslo

Oslo politidistrikt har søndag kveld pågrepet en mann i 30-årene siktet for drap et på Grønland natt til søndag, det melder poltiet i en pressemelding.

Han ble pågrepet på en adresse i Oslo.

Mannen er kjent for politiet fra tidligere. Han vil bli forsøkt avhørt av politiet i løpet av kvelden.

Fra før av er en mann i 20-årene pågrepet og siktet for drapet.

Det var en mann i 20-årene som ble skutt og drept på Grønland.

Han var norsk borger og bosatt i Oslo. Han var godt kjent av politiet fra tidligere. Politiet legger også til grunn at han tilhørte et kriminelt miljø, og at han ikke var et tilfeldig offer.

Politiet er interessert å komme i kontakt med personer som kan ha sett noe, eller som har opplysninger, og ber om at de melder fra til politiet så raskt som mulig.