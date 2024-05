Dagbladet: Eirik Jensen må tilbake i fengsel

Advokat Farid Bouras bekrefter overfor Dagbladet at Kriminalomsorgen, som har ansvaret for fengslene, har bestemt at Eirik Jensen ikke lenger får ha soningsavbrudd.

Jensen ble i mars i fjor løslatt fordi Kriminalomsorgen mente at helsen hans var for dårlig til at han kunne sitte i fengsel.

I 2020 ble den tidligere politimannen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.