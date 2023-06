BT: Redd Barnas Pride-festival i Bergen erstattes med innendørs arrangement

Torsdag ble det kjent at Redd Barna avlyser søndagens Pride-arrangement i Nygårdsparken på grunn av trusler.

Nå melder Bergens Tidende at organisasjonen Fri i løpet av torsdagen jobbet med et alternativ til det avlyste arrangementet.

Avisen får opplyst at arrangementet i Nygårdsparken flytter inn på et hotell i C. Sundts gate.

– Det blir mye av det samme programmet som i Nygårdsparken, bare innendørs, sier Tonje Havstad i organisasjonen Fri til BT.