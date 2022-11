Britisk hangarskip i Norge for første gang

Royal Navys HMS Queen Elizabeth ankom mandag Oslo på skipets første tur til Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal på besøk mandag ettermiddag.

Støre skal blant annet møte mannskap om bord.

Hangarskipet er det største skipet i den britiske marinen og er flåtens flaggskip, opplyser Forsvaret.

Skipet har hjemmebase i Portsmouth i England og har siden 10. november vært ute på oppdrag som en del av den britiske militæroperasjonen Operation Achillean, blant annet i Nordsjøen. Oslo-besøket skjer i den forbindelse, og det skal gjennomføres flere møter og samtaler om det norsk-britiske forsvarssamarbeidet.

Også to fregatter, en destroyer, og et forsyningsskip ankom Oslo. HMS Queen Elizabeth ligger ved Søndre Akershuskai under oppholdet.