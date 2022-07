Brann slukket i Egersund

Brannen på et industriområde i Egersund er slukket, melder poitiet. Brannen i Kaupanesveien var i et område med metallgjenvinning. Bygget som brant var ikke tilknyttet andre bygg, Det er mulig at årsaken til brannen er selvantenning i søppel, melder politiet. Brannen vil bli etterforsket.