Brann i grisehus i Rogaland

Det brenner i en driftsbygning med rundt 600 griser på Klepp i Rogaland. Brannvesenet har startet slukking og det er fare for spredning til andre bygninger, melder operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt.

– Brannvesenet har ikke kontroll på brannen. I grisehuset er det flere hundre griser. Det er mye røyk i område så en ber om at nærliggende hus lukker dører og vinder slik at de ikke blir eksponert for røyk, skriver politiet på Twitter.

Politiet fikk melding om brannen klokka 23.36.