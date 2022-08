500 griser brant inne i grisefjøs på Jæren

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 23.36 og mannskap fra tre brannstasjoner har rykket ut til stedet.

– Da vi kom fram kort etter var det overtent og nå har taket rast, så grisene må nok regnes som tapt, sier brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning til NTB like før klokken 1 natt til onsdag.

Han forklarer at de ikke kunne sende inn røykdykkere på grunn av brannen i taket.

– Det er bestilt nødslakt til de grisene som har overlevd brannen, sier han.

Like før klokka halv to natt til onsdag meldte politiet at alle grisene i grisehuset hadde gått tapt.

Nødetatene rykket natt til onsdag ut til en brann i et grisefjøs på Jæren. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

500 griser døde

Det ble først meldt om at det var 600 griser i grisehuset, men det skal dreie seg om rundt 500, ifølge politiet.

– Det skal ha vært ca. 500 griser i grisehuset. Ingen av disse har kommet seg ut så alle grisene antas døde, skriver operasjonssentralen på Twitter.

Rundt klokka 00.40 meldte brannvesenet at de kontroll over brannen. Ti minutter før hadde taket på bygningen brutt sammen.

Brannsjefen sier at det ikke er noen åpenbar årsak til brannen.

– Hva som er skjedd her, får etterforskningen vise.