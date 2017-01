Politiet: Brannen startet på hybel

Brannen i et trehus i Storgata på Lillehammer startet i en hybel i 2. etasje. Det sier politiets innsatsleder Frode Øvreås til NRK. Han sier at det er alt for tidlig å si noe om årsakene til brannen som truer to av nabohusene.