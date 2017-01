Branndrama i Storgata i Lillehammer

Brannsjef Knut Birger Bakken sier han er glad for at de har klart å stoppe brannen.

– Vi jobber fortsatt med å sørge for at brannen ikke sprer seg sørover. Men vi mener vi har kontroll nå, sier Bakken.

En bygning er totalskadd, det er ikke klart hvor store røyk- og vannskader det er.

Kjempet mot eksplosiv brann

Brannvesenet var lenge redd for at brannen i Storgata 81 skulle spre seg sørover i den gamle trehusbebyggelsen.

– Brannen var eksplosiv og spredte seg raskt. men nå ser det ut som om brannen er stoppet, takket være stor innsats fra brannvesenet, sier Øvreås.

Hus nummer 77, 79 og 81 er trehus. Det er et betongskille mellom hus nummer 77 og 75. Brannvesenet var lenge redd for at de ikke ville klare å stoppe brannen før betongskillet.

Ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, sier han er lettet over at ingen er skadd.

– Dette er selvfølgelig trist. Men heldigvis ser det ut som om det har gått bra med alle beboerne, sier han.

Politiet ble varslet om brannen klokken 04.03. ​Bygården er ved krysset mellom Elvegata og Storgata. Politiet mener de har fått evakuert alle som oppholdt seg i bygningene.

– Dette er helt forferdelig

VÅKNET: Åge Pedersen våknet av brannalarmen og fikk reddet seg ut. Foto: Reidar Kjæstad / NRK

Åge Pedersen bor i bygården. Han våknet av brannalarmen og sier han opplevde det hele som dramatisk.

– Jeg hadde vært borte på besøk og ble sittende oppe og se på TV. Det var veldig flaks at jeg la meg på sofaen, og ikke på soverommet. For da jeg våknet var det fullt med røyk. Jeg vet ikke om jeg hadde overlevd det, sier Pedersen.

Pedersen ble reddet ut av et vindu og kunne klatre ned i sikkerhet ved hjelp av brannvesenets stigebil.

– Dette er helt forferdelig. Jeg fikk ikke med meg mer enn det jeg står og går i, sier Pedersen.

Kjent og kjær gate

Storgata i Lillehammer, med sin gamle trehusbebyggelse, er godt kjent for mange nordmenn. Gata er en kilometer lang, sammenhengende rett gate med butikker. I Storgata finnes deler av Lillehammers eldste bebyggelse, en del av bebyggelsen har vesentlig verneverdi.

Under Vinter-OL i 1994 ble Storgata omtalt som «Stågata» på grunn av den store mengden med mennesker som befant seg der.

Ikke kontroll

Brannen i Storgata 81 spredte seg raskt andre etasje til tredje etasje, og opp gjennom taket. Brannvesenet slo hull på taket for å få bedre kontroll, fortalte politiets operasjonsleder Atle b. von Obstfelder til NRK i dag tidlig.

– Vitner ringte inn til nødtelefonen og fortalte om brannen. Omtrent samtidig varslet en politipatrulje om brannen, sa Obstfelder til NRK.

Arbeidet med å få kontroll over brannen var vanskelig.

– Det er åpne flammer og vanskelig å komme til, både til taket og veggene. Brannfolkene har ikke kontroll over brannen nå.

Det brenner i en bygård i Lillehammer sentrum. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Har evakuert ni personer

Tre personer er folkeregistrert på adressen til leiligheten som brenner. Til sammen 15 personer er innlosjert på hotell.

