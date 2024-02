Biden håper på våpenhvile innen mandag

USAs president Joe Biden sier i en uttalelse at han håper det kan bli våpenhvile i krigen mellom Israel og Hamas innen mandag neste uke, skriver Reuters.

– Rådgiveren min for nasjonal sikkerhet sier at vi er nærme, men ikke helt der ennå. Mitt håp er at vi har en våpenhvile innen neste mandag, sier Biden.

Uttalelsen kom mens han kjøpte iskrem under et besøk i New York på mandag.

Ifølge nyhetsbyrået AP sa Biden også at han tror en ny våpenhvile kan legge til rette for at de gjenværende gislene til Hamas blir frigjort.

Hamas tok rundt 250 israelske og utenlandske statsborgere som gisler under terrorangrepet mot Israel 7. oktober. Det antas at de fortsatt har rundt 130 gisler, men at ikke alle er i live.

Hittil i krigen har nesten 30.000 personer blitt drept i Gaza, ifølge palestinske helsemyndigheter. Nesten 70.000 skal ha blitt såret.