Bellingcat: Identiteten som knyttes til spionsiktet mann, tilhører en russisk etterretningsoberst

Gravenettverket Bellingcat sier at identiteten som er knyttet til den spionsiktede mannen i Norge, tilhører en oberst i Russlands etterretningstjenesten.

VG har, i samarbeid med Bellingcat, sett informasjon som knytter Mikhail Valerijevitsj Mikusjin (44) til etterretningstjenesten GRU.

Bellingcat har sjekket Mikusjins registrerte adresser i Russland og funnet ham registrert på et boligkompleks forbeholdt GRU-offiserer, skriver VG.

Den russiske identiteten er av politiet blitt koblet til mannen som er fengslet på spionasjesiktelse i Tromsø. Mannen selv har oppgitt at han er brasilianer under navnet José Assis Giammaria. Politiet og PST sier det er lite sannsynlig at dette faktisk er mannens identitet.

– Godt jobbet, Norge – dere har tatt en oberst fra GRU, skriver Christo Grozev i Bellingcat på Twitter. (NRK/NTB)