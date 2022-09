Barn bitt av hund

Ett barn på fire år er fløyet til sykehuset i Kristiansand, etter at det ble bitt av en hund i Kvinesdal i Agder. Politiet meldte på Twitter at barnet ikke fremsto som livstruende skadd, men at luftambulanse likevle ble rekvirert. Politiet jobber med å avklare hendelsesforløp og eierforhold til hunden.