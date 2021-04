Bare 13 smittet av influensa til nå

Hvert år smittes rundt 500.000 personer i Norge med influensa. Så langt denne sesongen har det totalt blitt påvist 13 smittetilfeller. Sesongen startet vanligvis smått i uke 40, og varer til rundt uke 20, som betyr at vi nå er i den siste femtedelen av sesongen - nesten helt uten smittetilfeller.



– Det er ekstremt lavt. Jeg kan ikke huske at det noen gang har vært så lavt som nå, sier professor og influensaforsker Rebecca Jane Cox ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus til NTB. – Koronatiltakene fungerer veldig bra mot influensa. Disse to virusene har lik smittemåte, og tiltakene fungerer veldig bra mot begge to, sier hun.



En annen grunn til de lave tallene er at langt færre reiser enn før, som vanligvis vill vært en viktig årsak for spredning av influensa. I snitt dør rundt 900 personer med influensasykdom i Norge i løpet av en sesong.