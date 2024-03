Bane Nor ber Onrail betale for opprydning etter togulykken

Bane Nor har sendt en faktura til Onrail for opprydningen etter togulykken i Bergen i forrige uke.

– I tillegg har noen kunder fått skadd sine konteinere og semitrailere. Onrail kommer til å ta ansvar for det, sier Henning Aandal, daglig leder i godstogselskapet Onrail, til Teknisk Ukeblad.

Han sier at selskapet kommer til å tape millioner, til tross for at det har flere forsikringer. Aandal opplyser at det er for tidlig å anslå nøyaktig hvor store tapene blir.

(NTB)