Arfan Bhatti fengslet i en uke til av pakistansk domstol

Arfan Bhatti er fengslet fram til 30. mai etter et rettsmøte i Pakistan.

Aftenposten meldte dette først. NRK har fått de samme opplysningene. Både løslatelsen mot kausjon og utleveringssaken diskuteres videre i neste rettsmøte.

Den lokale dommeren har ikke adgang til å forlenge vareteksfengslingen mer enn i 14 dager. Til nå har Bhattis varetekt blitt forlenget med en uke siden midten av april.

– Vi mener at det ikke er noen grunn til holde Bhatti fengslet i så lang tid, og derfor bedt om løslatelse mot kausjon. Men dommeren har bestemt at han vil vurdere både kausjon og utleveringen samtidig, forteller forsvarsadvokat Zia ur Rehman til NRK.

Det ble avholdt et kort rettsmøte tirsdag, der Bhatti ikke stilte fysisk.

Bhatti begjærte seg løslatt mot kausjon, men retten kom fram til å holde ham fengslet. Påtalemyndigheten argumenterte for at det må bli ført vitner i retten for å belyse saken.

Etter at Arfan Bhatti ble pågrepet av politiet i Pakistan, mest sannsynlig den 26. september i fjor, har norsk politi vært interessert i å få ham utlevert til Norge. Den kjente islamisten er sammen med to andre menn siktet for medvirkning til terrorangrepet i Oslo den 25. juni i fjor.

To menn ble drept og 23 andre skadd da Zaniar Matapour (43) skjøt mot folk utenfor utestedene London pub og Per på hjørnet.