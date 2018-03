Støre: – Kan akseptere at Listhaug får nytt departement

Ap-leder Jonas Gahr Støre åpner for at Sylvi Listhaug (Frp) kan fortsette i regjeringen, dersom Erna Solberg (H) flytter henne til et nytt departement. Også KrF og Sp antyder at det kan være en løsning de vil være fornøyde med.