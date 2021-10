Antyder Tengs-rettssak neste år

Under dagens rettsmøte i Sør-Rogaland tingrett kom det frem at påtalemyndigheten signaliserer en rettsak i Birgitte Tengs-saken høsten 2022.

Stian Kristensen forsvarer mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17). Han sa under rettsmøtet torsdag at påtalemyndigheten har signalisert en hovedforhandling i saken høsten 2022.