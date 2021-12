Antall vaksinedoser nesten halvert forrige uke

I uke 51 ble det gitt 167.316 vaksinedoser, hvorav dose én 1797, dose to 9883 og dose tre 150.636, opplyser overlege Preben Aavitsland til NRK.

Det var en nedgang på 45 prosent fra uke 50. Da ble det gitt 325.343 doser, ifølge FHIs tall.

– Vi vet ikke grunnen til nedgangen. Vi har stor forståelse for at det har vært travelt for folk flest i tiden før jul. Nå håper vi at så mange som mulig benytter de litt roligere dagene i romjula til å få enda bedre beskyttelse mot korona ved å ta vaksine, sier Aavitsland til NRK.

Totalt er 3.912.809 personer vaksinert med to doser. 4.279.614 har fått minst én dose.