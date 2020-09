Anbefaler strengare utlånsreglar

Finanstilsynet vil gjere det vanskelegare å få lån for dei med lågare inntekt, då dei er uroa for at mange nordmenn skal få høg gjeld. Tilsynet føreslår i si nye anbefaling å redusere maksgrensa frå 5 til 4,5 gongar årsinntekt for nye lån.