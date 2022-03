Amerikansk militærfly har gått ned

Et amerikansk militærfly av typen V-22 Ospery er gått ned i Nordland, melder VG og siterer Hovedredningssentralen.

Et mannskap på fire var ute på treningsoppdrag fra Bodø. De skulle ha landet like før kl 18.

Det ble sendt ut helikopter og fly for å søke etter flyet. Det ble plukket opp nødpeilersignal og klokken 21.17 ble det gjort et funn på bakken i et område som heter Gråtådalen i Beiarn, sier HRS til NRK.

Det er mannskaper på vei inn i området. Det er utfordrende værforhold og ventet å bli verre.

Man vet ikke hvordan det går med de fire om bord.

– Man har ikke vært på selve funnstedet, så man vet ikke noe om de fire som var ombord. Men vi vet at det er et krasjsted, sier pressetalsmann Jan Eskil Severinsen til NRK.

Forsvaret har bekreftet til NRK at flyet deltok på Nato-øvelsen Cold Response.