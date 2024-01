Amerikansk-britisk angrep mot Houthi-opprørere i Jemen

USA og Storbritannia har startet et angrep mot Houthi-opprørere i Jemen. Det har fire forskjellige offentlige kilder i USA bekreftet til Reuters.

Det opplyses at det er angrep med fly, skip og ubåt.

Flere eksplosjoner skal være hørt i Jemens hovedstad Sana.

En talsmann for Houthi-opprørerne sier det har vært gjennomført angrep mot flere byer i Jemen. I tillegg til hovedstaden skal det være angrep mot havnebyen Hodeidah, byen Saada og byen Dhamar.

Houthi-talsmann Abdul Qader al-Mortada kaller det amerikansk-sionistisk-britisk aggresjon mot Jemen.

De Irans-støttede Houthi-opprørerne har i flere uker angrepet skipstrafikk i Rødehavet. Angrepet skjer et døgn etter at FNs sikkerhetsråd kom med krav om at angrepene på skip i Rødehavet måtte stoppe.