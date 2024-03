«The Sims» blir film

Etter å ha tatt for seg verdens mest kjente dukke, blir et av verdens mest kjente spill, «The Sims», neste prosjekt for «Barbie»-produsentene.

Ifølge The Hollywood Reporter er det Margot Robbies produksjonsselskap LuckyChap Entertainment, som hun driver med ektemannen Tom Ackerley, Josey McNamara og Sophia Kerr, som skal produsere filmen sammen med Vertigo Entertainment. Også «Sims»-eier Electronic Arts er involvert.

Regissøren som er koblet til prosjekter er Kate Herron, kjent for TV-seriene «Loki» og «Sex Education».