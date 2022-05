«Partygate»: Johnson innrømmer feil

Den mye omtalte partygate-rapporten til Sue Gray ble offentliggjort onsdag. I rapporten skildres et høyt alkoholforbruk under fester.

– Et arrangement holdt i offentlige kontorer i juni 2020 involverte for mye alkohol og en deltaker ble også dårlig, står det blant annet i rapporten.

Rapporten inneholder flere bilder fra festene. På ett av dem ser man Johnson med glasset høyt hevet i en skål. På bordet foran ham står flere flasker med alkohol.

– Mange vil bli forferdet over denne oppførselen, heter det også i rapporten.

Gray har vært ansvarlig for granskningen av festene som ble holdt i Downing Street under koronapandemien, den såkalte partygate-skandalen.

Hun leverte en foreløpig rapport i januar, men utsatte den endelige rapporten i påvente av at politiet skulle etterforske saken ferdig.

– Mange av disse hendelsene burde ikke ha fått skje, konkluderer rapporten.

– Den øverste ledelsen, både politisk og offisielt, må ta ansvaret for denne kulturen.

Statsminister Boris Johnson sier han tar fullt ansvar for det som skjedde på «hans vakt» i den såkalte partygate-skandalen. Han sier videre at det har vært et klart brudd på reglene.

– Jeg er ydmyk, dette har vært en lærepenge, sier han.

Johnson har imidlertid ikke vist noen tegn til å følge oppfordringer fra kritikere som ber ham om å trekke seg.