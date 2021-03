– Solberg må beklage

– Statsminister Erna Solberg må beklage at hennar eigen medarbeidar hjelpte ordføraren i Molde med hans kontroversielle kritikk av koronahandteringa i Oslo. Det seier leiar i Ap, Jonas Gahr Støre. Det vart i dag kjent at ordførar Torgeir Dahl hadde tett dialog med Statsministeren sitt kontor gjennom helga, noko han først nekta for.