– Avklaring om jul i løpet av veka

I eit intervju med NRK måndag sa Helseminister Bent Høie at ei avklaring om korleis julefeiringa kan bli gjennomført i år ville kome tysdag. Kommunikasjonsavdelinga til Helsedepartementet seier no at dette er feil, men at ei vil kome i løpet av veka.