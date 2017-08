59 avbrytelser i partilederdebatten

Det ble registrert 59 avbrytelser under partilederdebatten på mandag. Haakon Riekeles i Civita mener at de kvinnelige partilederne ble avbrutt mer enn de mannlige. – Noen partiledere kom bedre ut fordi de ødela for flyten til sine motdebattanter.