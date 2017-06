43-åring anker dom for konedrap

En 43-årig seksbarnsfar som i mai ble dømt til 17 års fengsel for drap på sin 39-årige kone, anker til lagmannsretten. Ifølge Bergens Tidende mener 43-åringen at drapet ikke skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter, og at straffen er for lang