1,9 milliarder til industrien

Regjeringen foreslår å styrke CO₂-kompensasjonsordningen for industrien med 1,9 milliarder kroner – til 4,7 milliarder kroner. Ordningen gir kraftkrevende industri en kompensasjon for økte kraftpriser fra EUs kvotesystem klimagassutslipp.

Samtidig vil regjeringen ha et prisgulv på 200 kroner. Det vil si at industrien kun får støtte for den delen av kvoteprisen som er over 200 kroner.