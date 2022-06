18 migranter døde i Marokko

18 migranter døde, og mange ble skadd da det brøt ut panikk og trengsel blant folk som prøvde å ta seg inn i den spanske enklaven Melilla fredag.

Det opplyser marokkanske myndigheter.

Spanske myndigheter sier at en folkemengde på 2000 mennesker kom til grensa mellom Marokko og Melilla ved daggry, og at rundt 500 klarte å ta seg inn i grensekontrollområdet etter å ha klippet hull i gjerdet.

Marokkos innenriksdepartement opplyser at dødsfallene skjedde da folk prøvde å klatre over gjerdet på grensa. Noen døde da de falt ned, og at mange kom i klem og ble tråkket ned.

Minst 76 migranter og 140 politifolk ble skadd, ifølge marokkanske myndigheter. Spania sier bare at 49 politifolk ble lettere skadd. (NTB)