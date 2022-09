11 døde da blokk raste sammen i Aleppo

Minst 11 mennesker døde da en blokk kollapset i Aleppo nord i Syria onsdag, melder statlig syrisk TV. Blokka i nabolaget Fardous var på fem etasjer og angivelig ulovlig bygget. Sju kvinner, tre barn og en eldre mann mistet livet i kollapsn, melder NTB-AP.

Sju nærliggende bygninger ble evakuert av frykt for at også de skulle kollapse. Det statlige nyhetsbyrået Sana siterer Muid Madlaji, som leder byrådet i Aleppo, på at blokka var bygget ulovlig og hadde svak grunnmur. Han la til at området har fått store skader under krigen.