1 av 3 Nav-ansatte har fått trusler

En omfattende undersøkelse av sikkerheten for Nav-ansatte viser at en av tre har opplevd trakassering, trusler eller vold det siste året, skriver Bergensavisen.

Brorparten av hendelsene det fortelles om gjelder trakassering og trusler – både ansikt til ansikt, digitalt og på telefon – mens under 1 prosent av de ansatte har opplevd fysisk vold, viser den foreløpige rapporten.

I en tredel av hendelsene sier ansatte at det ikke ble reagert overfor den aktuelle brukeren. I fire av ti tilfeller opplyses det at de ikke ble satt inn tiltak for å ivareta ansatte.

– Det er bekymringsfullt at så mange ansatte ikke føler seg beskyttet av lederne som har ansvaret for dem, sier hovedverneombud May Britt Kindem i Bergen kommune, ifølge NTB.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier etaten er opptatt av å ivareta ansatte som er utsatt for ubehagelige opplevelser på jobb i velferdsetatens førstelinje.

– Det er en belastning å bli utsatt for trusler, trakassering og lignende hendelser, sier Holte.

Holte sier resultatene fra undersøkelsen, der 3.700 ansatte og leder har deltatt, skal brukes til forebyggende arbeid i hele Nav. Prosjektet ble satt i gang etter at en 57 år gammel Nav-ansatt kvinne ble drept på jobb på et Nav-kontor i Bergen i fjor høst.