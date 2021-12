Aung San Suu Kyi dømt til fengsel

Myanmars avsatte leder Aung San Suu Kyi (76) ble mandag dømt til fire års fengsel for oppvigleri mot militæret og for brudd på koronaregler. Det opplyser talsperson for regjeringen i landet, Zaw Min Tun, til AFP. Hun ble dømt til to års fengsel for hvert av de to forholdene.

76-åringen ble kort tid etter kuppet tiltalt for ulovlig import av walkietalkier samt brudd på koronarestriksjonene under valget i fjor høst. Siden har juntaen føyd til flere andre tiltalepunkter.