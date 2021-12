– Jeg ser frem til å se hvordan jul er. Jeg er forberedt på å feire aleine, og det er helt greit, sier Zhan.

Han har aldri feira jul eller vært utenfor Iran før. I høst kom iraneren til Norge, her skal han bo to år i Stavanger for å studere.

Før han skulle krysse sin første landegrense ble han fortalt om en norsk kultur som kunne være kald.

Men ville noen åpne husdøra på selveste julaften?

Han veit at julen er en privat affære for nordmenn. Han følte likevel at han måtte prøve for å bli med på en feiring for å se hvordan en julaften er.

– Jeg la ut en annonse på Finn.no hvor jeg inviterte meg selv hjem til en familie på julaften, bare for å se om jeg fikk en invitasjon. Ville noen akseptere en fremmeds invitasjon inn til deres private hus på en så viktig dag. Jeg er klar på at jeg ikke kommer til få noen invitasjon, sier han.

Alex Zhan fra Iran har truffet blink med annonsen sin på Finn.no Foto: Torgeir Knutsen

– Student wants to join family

Teksten i annonsen valgte han ut nøye. Alderen og hvor han var fra var ikke med i informasjonen.

Han skrev på engelsk med vilje for å se om det var avgjørende.

ÅPEN: Med denne annonsen prøver Zhan å unngå en jul alene. Foto: Skjermdump / Torgeir Knutsen

– Mulig jeg nå bekrefter alt det du beskriver, for julaften er et veldig intim og privat arrangement. Jeg vil helst ikke ha noen fremmede på min julaften, det er ikke litt mye å be om?

– Jo, jeg veit at det er vanskelig og privat, men jeg tror det finnes noen som vil hjelpe en student for en ekte samtale. Det vil være en fin erfaring, og samtidig kan jeg se om paradokset stemmer.

– Til tross for at jeg hadde hørt at Norge hadde en introvert-kultur, så har jeg funnet nordmenn veldig sosiale når jeg har pratet med dem. Det syns jeg er et fint «paradoks», forteller Zhan.

Zhan trives godt i Stavanger og vil være i Norge flere år. Foto: Torgeir Knutsen

Ny trend

Å invitere fremmede hjem er noe helt nytt som kom på 2000-tallet.

Det sier Kyrre Kverndokk. Han er professor i kulturvitenskap ved Universitet i Bergen og har forsket på juletradisjoner.

– Ved starten av 1900-tallet var julefeiringa kun for familiemedlemmer og kjernefamilien sto sterkt. Nå har den moderne norske julefeiringa blitt mer åpen, og toleransen for fremmede har blitt mer tydelig. Det er en ny trend vi ser, mener juletradisjon-eksperten.

Han mener det skyldes to ting: Ny familiesituasjon og flere enslige.

– For det første så har familie blitt mer bevegelig. Noen går inn i familien, og noen forsvinner. Det kan være skilsmisser, samlivsbrudd og kjærester som lettere blir med hjem til jul, derfor er ikke familien så fast lenger, forteller Kverndokk.

– For det andre så er det en kombinasjon av økning av enslige og et mer åpent samfunn hvor man prater om enslighet. Det gjorde vi ikke før på 80-tallet. Dette bidrar til at samfunnet vil hjelpe og inviterer fremmede hjem, forteller han.

Får oppfylt juledrømmen

Annonsen har ligget ute siden 1. november. Flere tusen har klikket seg inn på den. Fire personer har meldt seg, men ingen seriøse.

Men så. Fem dager før julaften tikka det inn en femte melding.

En familie kunne tenkt seg å invitere Zhan hjem til seg på julaften. Zhan skulle få se den norske julen på nært hold.

– Det er sjarmerende å vite at jeg skal bli med noen. Planen er klar. Jeg har aldri spist middag klokken 17.00 før, så det blir spennende, forteller iraneren.

For å at det ikke skulle så usikkert møttes familien og Zhan i forkant for en enkel prat.

– Jeg var veldig spent da jeg møtte familien første gang. Når vi møtes på julaften blir det litt annerledes, for da kjenner jeg familien og veit planen. Jeg er fortsatt spent, men på en litt annen måte. Mer glad liksom, forteller han.

Reagerer på svar

Selv om han nå har truffet en familie, stusser Zhan over flere av meldingene han har fått.

– Flere spurte om hvor jeg var fra, og noen ba meg skrive på norsk, noe jeg syns er litt rart. Det er viktig for meg å bli akseptert for den jeg er.

– Jeg valgte å ikke skrive detaljene fordi jeg ikke ville påvirke folk til å akseptere meg. Jeg vil ikke si det er rasisme, men jeg skjønner ikke hvorfor det skal ha noe å si hvor jeg er fra.