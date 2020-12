– Vi ser nå på muligheten for å elektrifisere hele ammoniakkproduksjonen på Herøya, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara til NRK.

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

På Herøya i Porsgrunn ligger ett av Norges største industriområder – og en av Norges aller største «klimasyndere».

Yaras anlegg på Herøya slipper årlig ut over 800.000 tonn CO₂. Til sammenlikning er utslippene fra hele Oslo om lag 1,3 millioner tonn i året.

Mesteparten av utslippene fra Herøya kommer fra produksjonen av hydrogen som så brukes til å lage ammoniakk. I dag lages hydrogenet av gass. Hvis man legger om til strøm i stedet, vil man gå fra såkalt GRÅ til GRØNN hydrogenproduksjon (se faktaboks).

– Mye av teknologien finnes i dag, men det handler om å skalere opp, sier Holsether.

Ifølge Yara kan et pilotanlegg komme i drift i løpet av 2023. Et fullskala ombygd anlegg kan tidligst stå ferdig i 2026.

Klimaløsning for skip

Ammoniakk har en rekke bruksområder utover produksjon av kunstgjødsel. Blant annet er det blinket ut som en viktig klimaløsning når det gjelder drivstoff til skip.

For mens en del ferger kan gå på strøm og batteri, er dette uaktuelt for større skip som skal langt. På «mellomdistanse» er hydrogen aktuelt, men for de virkelige lange seilasene er ammoniakk mer praktisk.

Om lag halvparten av ammoniakken som lages på Herøya selges på verdensmarkedet.

– Det handler å bidra til at hydrogenindustrien får skala, for skala vil være med å drive kostnadene ned, sier Holsether.

Ber om offentlig støtte

Samtidig legger ikke Holsether skjul på at det vil bli vanskelig å gjennomføre planene uten en viss grad av offentlige støtte.

Å lage utslippsfri ammoniakk i dag er mer enn dobbelt så dyrt i forhold til den tradisjonelle metoden med gass.

– Her vil jeg dra paralleller til solindustrien og hvordan den ble utviklet hvis du går 15–20 år tilbake, sier Holsether.

Han sikter til at solcelleanlegg i mange år mottok store land subsidier i land . Men etter hvert som produksjonen av solcellepaneler økte, falt kostnadene dramatisk. I mange land er nå solkraft den billigste energiformen – uten støtte.

– Nå har vi en tilsvarende mulighet for Norge å ta et lederskap og drive fram en hydrogenindustri.