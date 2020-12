Morten har fått sitt livs julegave

Slik lød Spleisen som samlet inn 157.100 kroner til Morten Passerud:

Julegave til Morten

Det er snart jul og Morten fortjener en overraskelse.

Det kan umulig være bare jeg som fikk vondt i hjertet av Mortens ord på NRK1 Nyhetene lørdag 21 nov. Jeg kjenner ikke hele historien hans, men blitt fortalt at det ikke har vært enkelt som barn. Han ble nok sviktet av mange voksne og nå sviktet av myndighetene! Jeg klarte å spore opp navnet hans og kom i kontakt med hans datter, pengene utbetales til henne som igjen gir pengene videre til Morten. Vi er i en vanskelig tid, men det er nok vanskeligst for de svakeste i samfunnet, desverre Husk, han er ikke bare en rusmisbruker, han er noens far og ikke minst et menneske som fortjener bedre! Vil tro pengene blir godt mottatt og gir han en pause i hverdagen. På forhånd takk.