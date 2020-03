Stuen til Aud og Roger Asker er full av minner som har samlet seg opp gjennom et 40 år langt ekteskap.

Små engler i porselen, krukker og dekorasjoner er stablet tett i tett på hyllene rundt omkring. På veggene henger det diverse fotografier av familien.

Det er ikke lenge siden de flyttet hit, og det er så vidt alle tingene får plass mellom den store TV-en og sofaen der de sitter og blar i gamle bilder.

I kjøleskapet har de nok av mat og drikke. En skulle ikke tro at de har noen særlige bekymringer i livet.

Det eneste tegnet på noe annet er logoen på genseren til Roger. Der står det Spilleavhengighet Norge.

Bomben gikk av da ekteparet var på besøk hos barna i Narvik. De var ferske besteforeldre og skulle hilse på det nye familiemedlemmet.

Aud kan huske at det var en kald og guffen januardag. Hun husker også smilene til datteren og barnebarnet. Men minnene fra resten av dagen er utydelige.

– Flyreisen til Narvik var tung. Det var grusomt, sier Roger.

Han hadde løyet og skjult spilleavhengigheten i mange år. Aud visste ingenting om at han sannsynligvis hadde spilt bort huset på nettkasino, og at de sto i gjeld for flere millioner.

Selv i dag er det vanskelig for ekteparet Asker å gjenfortelle hendelsen.

Spill av video

Aud hadde ikke mistenkt noen ting.

Den gangen han sa at han var sliten og måtte gå og legge seg litt. Sov han da? Eller gikk han bort for å spille? Hvor ofte hadde han tatt opp forbrukslån?

Og hvorfor sa han det der oppe?

– Jeg skjønte ikke hvorfor han ikke kunne ha sagt det hjemme i Halden, sier hun.

Roger sier det var fordi han ville at Aud skulle ha familien i nærheten når han slapp nyheten. Han var også redd for at hun skulle forlate ham.

– Men det var aldri i tankene mine, sier Aud.

Tynnslitt tillit

Jarle Wangen er seniorrådgiver på Akan kompetansesenter, med spilleavhengighet som ansvarsområde.

Han sier det er sjeldent at par holder sammen etter en slik hendelse som Aud og Roger har opplevd.

Jarle Wangen er seniorrådgiver på Akan kompetansesenter, med spilleavhengighet som ansvarsområde. Foto: Einar Nilsen

– Tilliten blir tynnslitt, noen ganger helt borte. De står i dilemmaet om de skal stå i dette her eller gå fra det, sier han.

I jobben hans er det pårørende, og ofte arbeidsgivere, som tar kontakt for å få hjelp med en de kjenner som er spilleavhengig.

– Pågangen har vært stor i det siste, forteller Wangen.

I 2019 fikk Akan inn over 70 henvendelser, mot 35 i 2018. I dag får de inn rundt 6 henvendelser per måned, men det vil øke, mener han.

– De sakene som det blir søkt råd og veiledning for hos oss er uten unntak svært alvorlige, sier han.

Trigger hjernen

Roger og Aud hadde alltid delt alt – bortsett fra ansvaret for økonomien.

Der var det Roger som hadde kontroll.

– Aud hadde full tiltro til meg, og jeg var flink til å holde hodet over vann. Tapte jeg for mye penger, og egentlig ikke hadde råd til mat, så fikk jeg tak i et nytt kredittkort eller tok opp et nytt forbrukslån. Da merket ikke Aud at vi hadde dårlig med penger, sier Roger.

Han hadde også begynt å ta penger fra hennes konto i skjul. Alt skulle vinnes tilbake og bli bra igjen, bare han fikk spille litt til.

Slik holdt han på i flere år uten at noen la merke til det.

– Det var som å sove våken. Jeg enset ikke noen i huset, de kunne ha vært hvem som helst, sier Roger.

Selma Resulbegovic arbeider ved Seksjon ruspoliklinikker på Ullevål Universitetssykehus. Foto: Privat

Psykolog Selma Resulbegovic ved Seksjon ruspoliklinikker på Ullevål Universitetssykehus forteller at det kan være kort vei fra uskyldig moro til avhengighet.

– Spilleavhengige lever i en egen boble mens de spiller, og det kan være vanskelig å fatte at de plutselig har spilt bort enorme summer, sier hun.

Resulbegovic mener nettkasino er designet for å skape en slik boble.

– Lys, lyd og premier trigger belønningsentre i hjernen og skaper spenning, sier hun.

Historien går ofte slik: Man vinner noe, og spiller det bort igjen. Så tenker du at du må vinne tilbake pengene du tapte. Må bare spille litt til. Og så litt til. Plutselig har du spilt bort tusenvis av kroner på en dag.

Da Roger og Aud kom tilbake til Halden var hun fremdeles i sjokk. Mye av tiden gikk til å tenke og gråte. Hun begynte å trene for å få ut aggresjon, gikk lange turer utendørs, og snakket med folk. Det som fikk henne til å smile var barna og barnebarna.

– De har betydd mye for meg gjennom den tiden. Jeg vet ikke hvordan det skulle gått uten deres støtte, sier Aud.

TRENING: Aud begynte å trene for å takle sjokket. Foto: Privat

I begynnelsen var hun mye sint og skuffet, og avvisende overfor Roger.

– Jeg tror ikke noen andre merket det, men det var en vanskelig periode for oss, sier hun.

Men etter å ha levd i denne tilstanden i flere uker, tok Aud en alvorsprat med mannen.

Det var på tide å rydde opp.

Roger hadde gått til legen omtrent halvannet år før han fortalte Aud og familien om spilleavhengigheten.

Det måtte han love å fortsette med, og hun skulle av og til være med. Han måtte også aldri spille mer, og gi henne full kontroll over økonomien.

Han måtte spørre henne hver gang han trengte penger.

Og fra nå av skulle hun betale alle regningene.

– Det var ikke lett! Men jeg måtte jo bare lære meg det, sier Aud.

Roger var lettet. Nå kunne de jobbe videre med forholdet.

Aud og Roger blar gjennom gamle bilder. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Ond spiral

Det er ikke uvanlig at spilleavhengige skjuler problemene sine for de rundt dem.

– Alle de som har vært hos meg har holdt det skjult for sine nærmeste, over lenger tid. Etter hvert lever de nærmest et dobbeltliv: Et i hjemmet, og et på nettkasino, sier Selma Resulbegovic.

Roger husker godt dagen det gikk det opp for ham at han måtte ta grep.

– Jeg satt hjemme og tippet da jeg hadde friuke. Jeg hadde vunnet litt over 80.000, og tenkte at «den bør du ta ut, Roger». Men det skjedde jo ikke, sier han.

Han fortsatte å trykke på knappen.

Hvert trykk kostet ham 2500 kroner.

På ett minutt tapte han 60.000 kroner.

– Da satt jeg store deler av kvelden og gråt. Det var da skjønte jeg at jeg hadde et alvorlig problem.

Han ringte Hjelpelinjen, som rådet ham til å kontakte en lege.

Men gjelden var allerede på flere millioner. Roger skjønte da at de ville miste huset.

Til tross for Aud og Roger solgte sitt tidligere hjem, har de fremdeles over to millioner kroner i gjeld.

De har prøvd seg på gjeldsordning, men det funket ikke. De er også usikre på om de kan bli boende der de er nå.

I bunken av gamle bilder som de har liggende i stuen i Halden er det flere bilder av deres tidligere hus. Det de ble nødt til å selge.

De hadde bodd i det huset i flere tiår, sett barna vokse opp der, malt det i forskjellige farger.

– Det verste var at vi mistet huset. Det sitter langt inne, sier Aud – Så hadde jeg bygd huset selv også, så det var ille, sier Roger – Det ser mer rosa ut på bildet enn hva det egentlig var, sier Roger

– Konsekvensene blir stadig verre

Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, Henrik Nordal, forteller at de fleste som sliter har fått problemer etter å ha spilt nettkasino.

– Veldig mange vet ikke hvordan de skal angripe problemet. Vi ser at folk har høy gjeld før de søker hjelp. Vi er opptatt av å ta tak i dette tidlig, og da er pårørende en viktig brikke, sier han.

Hos Hjelpelinjen blir førstegangssamtalene om pengespill registrert. De siste årene har antallet ligget på mellom 500 og 650.

Tall fra 2018 viste at:

81 prosent av innringerne oppgir å finanisere sitt spill med gjeld. Det er en økning fra 71 prosent i 2015.

Det er en økning fra 71 prosent i 2015. 32 prosent hadde gjeld på 500.000 eller mer. I 2015 var de som hadde 500 000 kroner eller mer i gjeld på 15 prosent.

I 2015 var de som hadde 500 000 kroner eller mer i gjeld på 15 prosent. Andelen som har høy gjeld er stor og økende

Tallene for 2019 er ennå ikke klare, men inntrykket er at problemet er minst like stort i dag.

Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, Henrik Nordal. Foto: Dagrun Reiakvam / Dagrun Reiakvam

– Det vi ser er at konsekvensene stadig blir verre, også for pårørende. Mange har spillegjeld på flere millioner kroner, og at de mister hus og hjem er noe vi hører om jevnlig, sier Nordal og fortsetter:

– Dette får også psykiske konsekvenser.

Roger har vært aktiv i «Spilleavhengighet Norge» i flere år. Gruppen skal gi støtte til spilleavhengige og pårørende.

Han har vært spillefri siden 2016, men er redd for tilbakefall når han ser spillereklamene på nett og på TV. Gleden av å spille sitter igjen.

Går det en reklame på TV for kasinospill, skrur Aud av skjermen. Ofte går begge ut av rommet.

Farlig reklame

Akan mener TV-reklamene for kasinospill gjør vondt verre for spilleavhengige.

– Det er som om Vinmonopolet plutselig skulle ha reklamert for at de nå har den beste vinflasken tilgjengelig, og at de har flere supertilbud. Du kan tenkte deg hvordan en rusmisbruker vil oppfatte det. Slik er det med kasinoreklamene for spilleavhengige også, sier Jarle Wangen.

Dette er også Resulbegovic enig i.

– For oss som er ikke er spilleavhengige gjør det ikke noe særlig å se disse reklamene. Vi får ikke så veldig mer lyst til å spille, sier hun.

– Men for en som er, eller tidligere har vært, spilleavhengig, er det noe helt annet. Da kan belønningssentre bli trigget igjen, sier hun.

Loven forbyr spilleselskap å reklamere i Norge, dersom de ikke har tillatelse fra norske myndigheter. Men spillselskapene unngår dette ved å oppholde seg i utlandet.

Betsson er et av disse selskapene. De driver en rekke underholdningssider med spill, alle med forskjellige fargevalg og funksjoner.

– Vi har, så vidt meg bekjent, ikke fått noen klager fra kunder på dette da det er enkelt å med ett tastetrykk slå av lydfunksjoner og dempe lysstyrke i displayet, sier talsperson Kim Rud Pedersen i Betsson.

Han legger til at Betsson, og de fleste kasinospill, har med advarsler i TV-reklamene og på sine nettsider.

– Alle reklamefilmene som vises for Betsson og våre andre merkevarer er helt lovlige jamfør EUs senderlandsprinsipp, og selvsagt underlagt kontroll i de land reklamen sendes fra, sier han.

Kjærligheten kan overvinne alt

Både Wangen og Resulbegovic sier at det nesten er umulig å se om noen er spilleavhengig.

Det som er viktig er å få hjelp før det går for langt.

– I Norge er vi ganske gode når det gjelder pårørende. Det finnes flere organisasjoner hvor pårørende har stor plass, sier Wangen og fortsetter:

– Det finnes mange muligheter, men vi må få det frem.

Roger og Aud påpeker hvor viktig det er at spilleavhengige skaffer seg hjelp tidlig og ikke skjuler avhengigheten for sine nærmeste.

– Det er viktig å si til folk at spilleavhengighet er en sykdom, og at jeg ikke var meg selv da jeg spilte, sier han.

Roger mener han og Aud er et eksempel på at ting kan gå bra.

For Roger vil risikoen for tilbakefall vil alltid være der. Men nå som Aud har overtatt kontrollen over kontoene deres, vil hun få vite om det.

Nå har Roger verge, og får ikke ta opp forbrukslån. Tilliten i forholdet er gradvis på vei tilbake.

– Kjærligheten blir ikke mindre for at han gjorde det han gjorde. Vi går veldig godt sammen, sier hun og legger til:

– En må ikke gi opp med en gang.

Nå trener de sammen, går tur, arrangerer TV-kvelder og romantiske middager.

Selv om han mistet eiendom og penger, fikk han beholde det viktigste.

– Jeg har blitt enda mer glad i Aud i ettertid. Hun betyr alt, sier Roger.