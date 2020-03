Wakas Mir (42) ga bort 10.000 engangshansker

Wakas Mir er daglig leder og eier av butikken «Tahoor Store» på Grønland i Oslo.

42-åringen selger for det meste kostholdsprodukter og en rekke dagligvarer, men også enkelte smittevernutstyr.

– Jeg hadde et stort parti med nitrilhansker inne. Helsepersonell trenger disse mer enn noen andre nå. Det er viktig for meg å være med på dugnaden, sier han beskjedent til NRK.

ENGASJEMENT: Dette innlegget til Wakas Mir høstet stort engasjement på Facebook-siden til hjelpegruppen «Oslo hjelper Oslo». Foto: Skjermdump

Tomme for smittevernutstyr

Flere kommuner og sykehus rundt om i landet er tomme for smittevernsutstyr som følge av koronautbruddet.

GLAD: Zain Shah (23) forteller at han ønsker å være anonym, men NRK overtaler han til å stille med navn og bilde. Han håper bidraget hans inspirerer andre, og sier at det ikke skal mye innsats til for å komme til nytte. Foto: Privat

Norskpakistaneren har fått med seg dette, og la lørdag formiddag ut en melding på Facebook-siden til hjelpegruppen «Oslo hjelper Oslo». Han ville gi bort 10.000 nitrilhansker til de som trenge det som mest.

Disse engangshanskene brukes mye i helsetjenesten, og anbefales som førstevalg i situasjoner hvor det er kontakt med blant annet blod, kroppsvæsker og smittetilfeller.

Ti minutter etter at Mir la ut innlegget, tikket det inn en melding fra en av de frivillige i gruppen som har passert 40.000 medlemmer. Zain Shah (23) var klar til å overlevere gaven.

– Jeg hadde ingen mulighet til forlate butikken, og Zain tilbød seg å plukke opp eskene med engangshansker og levere dem videre, sier Mir.

– Det føles så godt å kunne bidra

NØDVENDIG: Ingvild Eggereide ved Allmennlegevakten sier at de har en del hansker, men at disse brukes hver dag og bidraget fra Mir kommer godt med. Foto: Tom Hansen

Shah forteller at han kjørte rett til legevakten i sentrum og fikk overlevert pakkene fra Mir på utsiden av bygget.

– Jeg hørte at legevakten trengte smittevernutstyr. De var veldig glade og takknemlige for gaven. Det føles så godt å kunne bidra nå, sier 23-åringen til NRK.

Avdelingssykepleier Ingvild Eggereide ved Allmennlegevakten i Oslo forteller lørdag kveld at en kollega av henne tok imot gaven. Hun hyller butikkeieren og takker for bidraget.

– Det var flott gjort og kommer godt med. Det er fantastisk at velviljen er så stor blant folk for å støtte helsevesenet, sier hun og legger til at mange har kontaktet dem og tilbudt nødvendig smittevernutstyr og tjenester de siste dagene.

Etterlyser smittevernutstyr

ENGANGSHANSKER: Eskene med engangshansker ble plukket opp av Zain Shah og kjørt til legevakten. Foto: Privat

Oslo kommune gikk nylig ut med en oppfordring til alle som har smittevernsutstyr om å kontakte kommunen direkte.

Kirurgiske munnbind, smittefrakker, åndedrettsvern, beskyttelsesriller og engangshansker er blant utstyr som etterlyses.

Også Helsedirektoratet har bedt alle som sitter på lagre av smittevernutstyr om å kontakte Helse Sør-Øst så fort som mulig.

Skal donere ytterligere 10.000 engangshansker

Mir sier at han aller helst hadde foretrukket å overrekke donasjonen i all hemmelighet, og at han forsøker å bidra til veldedige formål hver eneste dag.

– Det er viktig for meg som muslim å hjelpe andre i nød. Denne gangen var det praktiske grunner til at jeg måtte være åpen om det, sier han.

Butikkeieren har 10.000 engangshansker igjen på lager og har allerede bestemt seg for å gi bort alt til helsevesenet.

– Det blir feil tenke profitt i en sånn tid, og det føles godt å kunne hjelpe til med smittevernutstyr når det trengs som mest, avslutter han.

