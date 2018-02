Vinmonopolet slipper i dag vin fra distriktet Burgund i Frankrike, der årgangen fra 2015 skal være spesielt god. Bjørn Håvard Larsen har sovet i telt utenfor Vinmonopolet på Aker Brygge i åtte dager, for å være en av de første inn i butikken når den åpner i dag.

– Jeg har vært her siden forrige onsdag. Jeg skal lett bruke mellom 100–150 000 kroner på vinen, sier han.

Han har tatt ferie for å kunne sove i kø, for å kjøpe vin som han skal lagre i flere tiår. Han regner med at vinen kommer til å bli utsolgt på minutter.

– Har du råd til å bruke så mye penger på vin?

– Ja, det er ikke noe problem. Det er ingen steder i verden der vin er så billig som i Norge, svarer han.

– Det finnes mye mer penger tilgjengelig enn det finnes Burgund. Dette er en vinn-vinn situasjon, man får en skikkelig sjelden vin til en billig penge, sier han.

– Det er nå eller aldri

Den dyreste vinen som slippes i dag er opp mot 45 000 kroner, men flere koster rundt 1000 kroner, ifølge Arnt Egil Nordlien, senior produktsjef hos Vinmonopolet.

– Det er vesentlig rimeligere i Norge enn i andre land. Vinmonopolet ser ikke på markedsprisen og innretter oss etter det, sier han.

Han forteller at de har slipp av vin seks ganger i året, men at Burgund-slippet i februar er spesielt populært.

Bjørn Håvard Larsen forteller at Burgund-vinen, både rød og hvit, vokser under unike forhold, og at smaken kan være forskjellig fra et lite område til et annet.

– Den røde Burgund-årgangen fra 2015 er tidenes årgang. Det er en mannsalder siden sist årgangen var så god. Det er nå eller aldri, fortsetter han.

Vinmonopolet lanserer denne vinen i sine spesialbutikker rundt om i landet. Ifølge Vinmonopolets nettsider er 2005-årgangen sett på som den forrige store årgangen. Før det var blant annet 1978 en god årgang på grunn av varmt vær og gode vekstforhold for druene.

Må sove ute for å beholde køplassen

Det har vært både sludd, regn og snø den siste uka, men Larsen har ikke latt det hindre han i å ligge i telt.

– Her overlever vi det meste, det har gått fint, sier han.

Han forteller at de som har sovet i kø, har utviklet et køsystem, slik at alle vet hvem som har hvilket nummer i køa. Regelen er at man kan gå på restaurant for å spise middag, men at man må sove i køa. Gjengen i soveposer gjør bare dette når det er spesielt gode årganger.

– Hvis det ikke er gode årganger, drikker vi bare vin istedenfor, sier han.