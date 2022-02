Ville ha en «sterk og samlende leder» – fikk Stoltenberg

Brodtkorb ville at Finansdepartementet skulle endre stillingsannonsen. Hun leder representantskapet i Norges Bank.

Brodtkorb mente de måtte legge vekt på at den neste sentralbanksjefen skulle være sterk, samlende og ha faglig autoritet.

Finansdepartementet utlyste jobben som sentralbanksjef for Norges Bank 10. november. I forkant hadde de hentet inn innspill til hvordan teksten skulle være.

Julie Brodtkorb, som var stabssjef for Erna Solberg da hun var statsminister, kom med flere innspill.

Det viser et innsyn NRK har fått i dokumenter om utlysningen av den ettertrakta jobben.

Arbeidet med å finne ny sentralbanksjef kostet for øvrig nær 400.000 kroner. Det viser tall Nettavisen har fått innsyn i.

Slik ble annonsen endret

Opprinnelig inneholdt utkastet til teksten en etterlysning etter en «strategisk, tydelig og samlende» sentralbanksjef.

Brodtkorb ville gjør dette tydeligere, og foreslo teksten «Vi søker en sterk og samlende leder». Ifølge annonseteksten som ble utlyst, ble teksten endret.

Finansdepartementet ville også ha en sentralbanksjef med «faglig tyngde», mens Brodtkorb foreslo at ordlyden burde bli endret til «skal ha faglig autoritet».

Ifølge stillingsannonsen ble endringen tatt til følge.

I tillegg ville hun vektlegge at rollen som sentralbanksjef også betyr at man blir styreleder for Statens pensjonsfond utland (SPU).

«Det kan vurderes å presisere virksomhetens internasjonale karakter, for eksempel med henvisning til engelsk som arbeidsspråk i forvaltningen av SPU, flere kontorer i utlandet og at mandatet for forvaltningen av SPU regulerer virksomheten.»

En slik formulering ble ikke tatt inn i den endelige teksten.

Stillingsteksten er viktig fordi personen som er best kvalifisert etter kravene skal bli ansatt. Det gjelder ved alle offentlige ansettelser.

Tidligere Ap-leder og generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg fikk jobben fordi Finansdepartementet mente han er best kvalifisert.

Tangen kom med innspill

Finansdepartementet har snakket med flere om innspill til teksten. NRK har ikke fått innsyn i utkastene, bare de skriftlige innspillene til annonsen.

Oljefondssjef Nicolai Tangen har ikke kommet med skriftlig innspill, ifølge presseansvarlig Line Aaltvedt i Oljefondet:

«Men det ble avholdt et møte mellom BackerSkeie, representanter fra Finansdepartementet og Nicolai Tangen den 25. oktober 2021, hvor det ble gitt innspill til kravspesifikasjonen for stillingen til ny sentralbanksjef. Lignende møter ble også holdt med nestleder Trond Grande, samt med ledelsen og styret i Norges Bank.»

BackerSkeie er selskapet som hjalp departementet med ansettelsen.

Tangen var i møte på vegne av Oljefondet alene i slutten av oktober. NRK vet ikke hvilke innspill som kom, eller om annonseteksten ble endret etter møtet.