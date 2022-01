Vil tilby barn fra 5–11 år vaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronavaksinering vil være frivillig. Det gis ingen generell anbefaling om å vaksinere alle barn i denne aldersgruppen, skriver Helsedepartementet ifølge NTB.

– Barn blir svært sjelden alvorlig syke, og det er foreløpig begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som kan komme etter lang tid. Den individuelle nytten for de fleste barna er liten, og Folkehelseinstituttet (FHI) har ikke en anbefaling om at alle barn mellom 5 og 11 år skal vaksineres, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

FHI presiserer i en pressemelding at den lave risikoen for barn og ungdom har gjort vurderingene vanskelige.

Enkelte grupper

Regjeringen åpner imidlertid for at alle foreldre og foresatte får tilbud om vaksine til barna sine, men det vil være spesielt aktuelt for noen få grupper.

Disse gruppene er det aktuelt for:

Vaksine til de yngste barna vil særlig være aktuelt når det er snakk om kroniske sykdommer.

I familier der barn er i nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.

Barn som skal oppholde seg i land med mer smitte eller dårligere helsetjenester.

Over halvparten sa ja

FHI foretok en spørreundersøkelse i uke 45 og 46 hos 500 foresatte til barn i aldersgruppen 5–11 år gjennom Norstat.

I undersøkelsen svarte 57 prosent ja på spørsmålet om de ville vaksinere barna sine. 26 prosent av foreldrene svarte at de var usikre på om de ville vaksinere barna, og 17 prosent svarte at de ikke ville vaksinere barna sine

Videre anbefaler FHI at barn mellom 12–15 år skal få andre vaksinedose. Helsedepartementet understreker at det er første dose som gir den største nytten for denne aldersgruppen.