Vil lovfeste at lærere kan gripe inn fysisk

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det i dag usikkerhet blant ansatte i skolen om når det er lov å gripe inn fysisk mot elever.

Derfor foreslår de at dette lovfestes.

– Norsk skole skal være et sted der barn og unge får utvikle seg i et trygt fellesskap. Lærerne i klasserommet skal være trygge på hvilket handlingsrom de har når det oppstår situasjoner der elever står i fare for å skade seg selv eller andre, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

I tillegg foreslås det regler om forebygging og dokumentasjon, og meldeplikt hvis det gripes inn fysisk.

Kan holde fast elever

Reglene slår fast at hvis man griper inn fysisk, må det være egnet til å hindre eller begrense skaden, og måten man griper inn på skal være så kortvarige og skånsom som mulig.

For eksempel kan en lærer holde elever fast for å bryte opp en slåsskamp, men grepet skal ikke være sterkere eller vare lengre enn det som er nødvendig for å avverge skaden, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

All form for fysisk maktbruk overfor barn som har karakter av avstraffelse, er straffbart.

– Tydeligere regler vil ikke i seg selv løse problemene med utagerende oppførsel i skolen. Men reglene vil være én del av løsningen ved at det styrker rettssikkerheten til elever og ansatte i situasjoner hvor det er nødvendig å gripe inn fysisk, sier Brenna.

Angrepet med hammer

– Jeg har opplevd å bli angrepet med hammer, fortalte lærer Henriette Selnæs til NRK tidligere i år.

Lærer Henriette Selnæs tror mangelen på konsekvenser er en av årsakene til at volden øker. Foto: Privat

Eleven hennes likte ikke beskjeden hun hadde gitt ham.

Han ble sint og gikk løs på henne med hammeren.

– Den vrei jeg da ut av hånda på ham, med det resultat at han beit seg fast i tommelen min, fortalte Selnæs.

Lærere på 1. til 10. trinn har over fire ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler sammenlignet med andre yrkesgrupper, ifølge en rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

En Sintef-rapport fra 2019 viser at 56 prosent av lærere ble utsatt for vold i løpet av et år.

Henriette Selnæs tror mangelen på konsekvenser er en av årsakene til at volden øker.

– Vi har blitt fratatt alle former for konsekvensmidler i klasserommet overfor uakseptabel adferd, sa hun til NRK.

Hun fikk støtte av Bård Skåland, som har forsket på vold mot lærere.

– Det kan se ut til som at lovgiverne har vært veldig ivrig på å sikre elevenes rettigheter på bekostning av lærernes rettigheter som arbeidstaker, sa han til NRK.

Nå ønsker Kunnskapsdepartementet å klargjøre.

Handal positiv

GLAD FOR LOVFORSLAG: Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier han er spent på hvordan praktiseringen blir. Foto: William Jobling / NRK

Utdanningsforbundet har kjempet for å få et tydelig regelverk.

– Det er bra det kommer en hjemmel for dette. Nå vil loven slå fast at en lærer kan gå inn fysisk og avverge skade på person eller gjenstand. Det har faktisk vært et juridisk tomrom som har skapt usikkerhet, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til NRK.

Handal sier han er spent på hvordan loven blir i detalj og praktiseringen ute i skolene.

Departementet foreslår:

å lovfeste at kommunen og fylkeskommunen skal sørge for at skolen arbeider løpende og systematisk for å unngå at det oppstår situasjoner som innebærer fysiske inngrep mot elever. For private grunnskoler godkjent etter opplæringsloven er det øverste ledelse som har dette ansvaret, og for skoler godkjent etter privatskoleloven er det skolens styre som har ansvaret.

å lovfeste at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom.

å lovfeste at de fysiske inngrepene skal være egnet til å hindre eller begrense den aktuelle skaden og være så få, kortvarige og skånsomme som mulig.

å lovfeste at skolen skal dokumentere hendelser der det har vært gjennomført fysiske inngrep med informasjon om hvordan situasjonen oppsto, hvordan inngrepet ble utført, og hvordan eleven ser på saken.

å lovfeste at ansatte som har grepet inn fysisk mot en elev skal melde fra om det til rektor/daglig leder og at rektor/daglig leder skal melde fra til foreldrene til eleven.

å lovfeste at rektor skal melde fra til kommunen eller fylkeskommunen når det har blitt gjennomført fysiske inngrep gjentatte ganger eller dersom inngrepet er særlig alvorlig. Rektor i private grunnskoler godkjent etter opplæringsloven skal melde fra til skolens øverste ledelse, og daglige leder ved skoler godkjent etter privatskoleloven skal melde fra til skolens styre.