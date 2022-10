Venstre: Norge må ta en lederrolle i gjenoppbyggingen av Ukraina

– Europa lurer på hva Norge skal gjøre med våre enorme inntekter. Mitt svar er at den norske regjeringen bør ta en lederrolle i den felleseuropeiske dugnaden for gjenoppbygging av Ukraina, sier Guri Melby til NRK.

I dag åpner hun Venstres landsmøte. Der skal partimedlemmer fra hele landet samles for å vedta en lokalpolitisk plattform foran kommunevalget neste år.

Men for partilederen er det Russlands angrepskrig mot Ukraina som topper agendaen. Hun ber regjeringen donere avanserte våpen til Ukraina – og forplikte seg til å ta en lederrolle i gjenoppbyggingen av landet når krigen er over.

– Det arbeidet må starte nå. Denne gangen kan ikke Norge sette seg i baksetet. Regjeringen må vise lederskap, sier Melby.

LEDERTRIO: Venstres partiledelse i forkant av landsmøtet. 1. nestleder Sveinung Rotevatn (til venstre), partileder Guri Melby og 2. nestleder Abid Raja (til høyre). Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hun tror Russlands president Putin og hans innerste krets «gambler» på at Vestens støtte til Ukraina vil forsvinne dersom krigen dras ut i tid.

– Putin vil at ukrainerne skal frykte bomberegnet fra himmelen. At Europa skal utmattes gjennom struping av gassleveranser. Og at verden skal skjelve av frykt for kjernevåpen.

– Derfor må vi gjøre det helt klart at vi vil støtte Ukraina så lenge de ber om vår støtte, understreker hun.

Vil donere avanserte våpen

Venstre vil lansere en langsiktig og forpliktende plan for hvordan Norge bør støtte Ukraina. Planen skal fremmes som forslag i Stortinget neste uke.

Blant flere forslag ber partiet regjeringen om å:

Donere avanserte luftvernsystemer og sjømålsmissiler

Ta en ledende politisk og finansiell rolle for gjenoppbyggingen av Ukraina

Innføre nulltoll på ukrainske varer

Ta en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å identifisere, etterforske og straffeforfølge krigsforbrytelser i Ukraina

Fjerne unntaket for russiske fiskefartøy i havneforbudet

Se hele Venstres plan her: Ekspandér faktaboks Stortinget ber Regjeringen anskaffe og donere avanserte luftvernsystemer som NASAMS til Ukraina Stortinget ber Regjeringen anskaffe og donere avanserte sjømålsmissil som NSM-missiler til Ukraina Stortinget ber Regjeringen gå i dialog med NATO-land og Ukraina for å identifisere ytterligere våpensystemer Ukraina vil ha behov for og anskaffe disse, for eksempel gjennom det britiske «International Fund for Ukraine» og «European Peace Facility». Stortinget ber Regjeringen gå i dialog med NATO-land og Ukraina for å sikre finansiering og levering av nødvendig basismateriell som ammunisjon til Ukraina. Stortinget ber Regjeringen ta en ledende rolle politisk og finansielt i den koordinerte europeiske innsatsen for gjenoppbygging av Ukraina. Stortinget ber Regjeringen innføre nulltoll på ukrainske varer. Stortinget ber Regjeringen ta en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å identifisere, etterforske og straffeforfølge krigsforbrytelser i Ukraina, for eksempel gjennom økte bevilgninger til Den internasjonale straffedomstolen, Den internasjonale domstolen og Den internasjonale kommisjonen for savnede personer og frivillige organisasjoner som bidrar til dokumentasjon av krigsforbrytelser. Stortinget ber Regjeringen fjerne unntaket for russiske fiskefartøy i havneforbudet Stortinget ber Regjeringen drøfte med EU om Ukraina kan være mottaker av EØS-midler også før landet blir EU-medlem. Stortinget ber regjeringen bidra til å bygge medisinske rehabiliteringssentre i Ukraina med norsk ekspertise. Stortinget ber regjeringen vurdere å ta initiativ til å suspendere Russland i internasjonale organisasjoner inntil de trekker seg ut av Ukraina og avslutter krigen.

Regjeringen øker Ukraina-støtten med 10 milliarder

Norge bidrar allerede med milliarder av kroner i humanitær og militær støtte til Ukraina, og til å ta imot ukrainske flyktninger i Norge.

I regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt fram sist uke, foreslo de å øke støtten til Ukraina med til sammen 10 mrd. kroner i 2022 og 2023.

Store deler av støtten vil gis gjennom Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling.

Regjeringen foreslår å øke Ukraina-støtten med 10 mrd. kroner i 2022 og 2023. Her statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Beate Oma Dahle / NTB

I forkant av statsbudsjettet, sendte regjeringen en rekke forslag til Stortinget om økonomiske Ukraina-tiltak. Da sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) følgende i en pressemelding:

– Norge står sammen med andre land og internasjonale organisasjoner i arbeidet med å støtte Ukraina. Norge vil velge effektive, felles europeiske og internasjonale løsninger også i gjenoppbyggingsarbeidet. Det sikrer at pengene blir brukt der de trengs mest.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt t.v. og FN-ambassadør Mona Juul under møtet i FNs hovedforsamling om Russlands invasjon og annektering av ukrainske områder 13. oktober 2022. Foto: Ragnhild H. Simenstad / Utenriksdepartementet / NTB

Regjeringen foreslo i tillegg å øke støtten til Verdensbankens Ukraina-fond med én milliard kroner. Fondet arbeider med å mobilisere krisestøtte til ukrainske myndigheter og med ny støtte til gjenoppbygging, ifølge regjeringen.

Får besøk av ukrainsk partileder

Venstre har invitert den ukrainske partilederen Kira Rudik (37) til landsmøtet. Hun leder det liberale partiet Golos, Venstres ukrainske søsterparti, og er folkevalgt i det ukrainske parlamentet.

Venstre og Rudiks parti skal de siste månedene ha hatt mye kontakt.

Dagen etter at Russland invaderte Ukraina, delte Rudik et bilde av seg selv på Twitter hvor hun poserte med en AK-47, også kjent som kalasjnikov. I meldingen skrev hun:

– Jeg lærer å bruke kalasjnikov og forbereder meg på å bære våpen. Det høres surrealistisk ut. For bare få dager siden ville det aldri ha falt meg inn. Våre kvinner vil beskytte jorda vår på samme måte som våre menn. Heia Ukraina!

PARTISØSTER: Kira Rudik leder det ukrainske, liberale partiet Golos. Dagen etter Russland invaderte Ukraina delte hun dette bildet på Twitter, hvor hun bærer en AK-47. Foto: Kira Rudik/@kiraincongress / Twitter

Twitter-meldingen ble omtalt av flere internasjonale medier, og har siden blitt likt av nesten 300.000 brukere.

Se utspørringen av Guri Melby i dagens Politisk kvarter: