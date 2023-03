«Norges plass i Europa er ved bordet.»

Høyre-leder Erna Solberg brukte helgens landsmøte til å fortelle partiet at nå er det på høy tid at Norge meldes inn i EU. Også utenrikspolitisk talsperson Ine Eriksen Søreide talte sterkt for EU-medlemskap, og ba regjeringen utrede et fullt EU- medlemskap.

– Høyre velger en helt annen linje i år, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener Solberg ikke burde tatt til orde for en utredning av EU-innmelding.

– Det er feil bruk av tid og ressurser å utrede det, sier hun til NRK.

– Oppskriften på en ny EU-runde

I flere år har nemlig Høyre-ledelsen ment at en EU-debatt er bortkastet tid.

– Store deler av talen til Solberg er ullen og forsiktig. Hun prøver å si minst mulig. Når det gjelder EU, er hun krystallklar. Det er et klart linjeskift når hun sier at vår plass er ved bordet. Når hun løfter retorikken, er det fordi partilederen ønsker å peke ut en retning for partiet, sier Vedum.

– Vi som mener at et EU-medlemskap vil svekke folkestyret, tar dette på fullt alvor, sier han.

Vedum mener at Høyre er så sterke på meningsmålingene, at Senterpartiet må bruke de neste to årene på å ruste seg for EU-kamp for første gang siden 1994.

Han minner om at mange av Sp-politikerne ikke var en del av EU-kampen i 1972 og 1994. Neste stortingsvalg er i 2025, og Vedum tror en Høyre-regjering vil jobbe raskt.

– Et sterkt Høyre i 2025 vil være oppskriften på en ny EU-runde. De sier utredning først, og det er oppskriften. De vil sette i gang arbeidet med utredning for å ta en folkeavstemning. Det er akkurat samme metoden som forrige gang, sier Vedum.

– Derfor er det veldig viktig at vi diskuterer hva folk faktisk vil.

Solberg ser ikke poenget med folkeavstemning

NRK har spurt Solberg om Vedum har tolket partiledelsen korrekt.

– Er dette et linjeskift?

– Jeg vil ikke bruke ordet linjeskift, for alle vet jo at Høyre er for EU-medlemskap. Men det er en understreking av at vi mener at det haster med å diskutere de endrete rammebetingelsene for Norge og norske interesser, sier Solberg.

Solberg mener Norge blir mer sårbar og avhengig av EU på områder som forsvar, helse, energi og grønn omstilling.

Hun frykter Norge i enda større grad enn før blir et «utenforland» når både Sverige Finland nå går inn i Nato. Begge landene er også EU-medlemmer.

– Men er du åpen for folkeavstemning i neste stortingsperiode?

– Jeg ser ikke nå at det er et poeng, så lenge vi ikke har fått til diskusjonen om sårbarhet, diskusjon som beveger folk. Det kommer ikke før det er en reell mulighet for at du faktisk kan endre på standpunktet. Du gjør ikke en sånn øvelse, for den vil jo som ofte komme etter en forhandling, sier han.

– Men ikke målet med en utredning, en folkeavstemning og medlemskap?

– Målet med en utredning og med det arbeidet og den diskusjonen er jo først og fremst å få i gang diskusjonen om sårbarhet.

Partileder Erna Solberg brukte store deler av landsmøtetalen på å snakke om geopolitisk usikkerhet, og Norges forhold til Europa. Foto: Helge Tvedten / NRK

Listhaug: – Best utenfor

I motsetning til Høyre ser Listhaug flere tegn i tiden på at EU-medlemskap bør være utelukket for Norges del.

– Vi står i en energikrise i Europa som i stor grad er skapt av EU medlemsland, som Tysklands energi- og klimapolitikk. Da trenger ikke vi mer av den framover. Tvert imot så trenger vi å få kontroll på strømprisene. Vi står midt i en inflasjon der flere nordmenn sliter med å få endene til å møtes. EU er ikke svaret på det. Svaret er at vi som politikere setter ned skatter og avgifter og bidrar til å hjelpe folk, sier Listhaug.

Frps partileder Sylvi Listhaug vil ikke spille på lag med Høyre ambisjon om utredning av EU-medlemskap. Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK

– Men Høyre sier det er bedre å sitte ved bordet i Brussel?

– Vi mener Norge har det best utenfor EU. Vi har EØS-avtalen, og den fungerer bra. Vi hørte skremslene også i 1994 om hvor galt det skulle gå. Det har gått utmerket, sier hun.

Søndag gikk også MDGs landsstyre inn for norsk EU-medlemskap.

De siste årene har de fleste meningsmålingene vist at om lag en tredjedel av nordmenn er positive til EU-medlemskap.