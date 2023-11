Vedum varsler ny skatt for de aller største selskapene

En global minsteskatt blir vedtatt hos Kongen i statsråd fredag, skriver E24. Flere land jobber med å få på plass dette, for å unngå at milliarder går tapt til skatteparadiser.

Forslaget skal deretter sendes til Stortinget for endelig vedtak.

– Dette skal føre til at store selskaper som har virksomheter i ulike land, også i skatteparadis, må pålegges beskatning hvis de kommer til et lavskattland. Den globale minimumsbelastningen skal være på 15 prosent, sier Vedum.

I et intervju med NRK utdyper finansministeren:

– Skatten er viktig fordi den vil hjelpe norske selskaper som betaler 22 prosent skatt, driver ordentlig og ikke skal ha en internasjonal skattekonkurranse der noen stikker av fra hele regningen.

Mister milliarder

Hvert år mister verdens land enorme skatteinntekter ved at globale konsern overfører profitt fra høyskattland til områder og land som ansees som skatteparadiser.

I en analyse gjort av SSB i 2022, kommer det blant annet frem at verdens stater gikk glipp av 200–300 milliarder amerikanske dollar i skatteinntekter i 2016 som følge av dette.

Nå har landene gått sammen for å forsøke å minske dette tapet.

Forslaget, som regjeringen la ut på høring rett før sommeren, bygger på et OECD-drevet internasjonalt samarbeid på rundt 140 land som har fått navnet topilar-avtalen.

Den internasjonale løsningen som er valgt, krever at regelverket innføres i det enkelte lands nasjonale skatteregler. En viktig forutsetning for å oppnå formålet med reglene er at de er like i de landene som innfører dem.

Vil tette «smutthullet»

Vedum anslår at rundt 40–50 land før jul skal vedta dette i sine nasjonalforsamlinger. Han mener at når landene opptrer felles så vil de presse frem endringer.

– Nå får vi en felles forståelse mellom 40 til 50 land. Hvis det da er et selskap som opererer i Norge og som vi vet driver i et lavskattland med for eksempel 5 prosent skatt, så har vi en felles forståelse at vi i Norge kan pålegge selskapet å betale de siste 10 prosentene i skatt, sier finansministeren.

I Norge har antallet konsern med tilhørighet til et skatteparadis økt med 78 prosent siden 2014, ifølge SSB.

Han sier at den naturlige konsekvensen av de nye skattereglene er at de landene som er såkalte skatteparadiser øker sin beskatning til 15 prosent i neste runde.

– Da får vi tettet smutthullet. For det er et smutthull for store selskap som gjør at noen flytter overskuddet sitt ut. Det blir urettferdig overfor det systemet der folk betaler 22 prosent. Da er målet med dette at alle minimum må betale 15 prosent, sier han.