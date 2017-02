Vedum tar fra Frp og sikrer Støre to maktmuligheter

Kort inne i det nye valgåret er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum blitt en velger-vinner. Selv for samarbeidspartner Ap, som går tilbake, er Vedum nå en større velgerkonkurrent enn hovedmotstander Solberg.

Likevel er det Frp som får svi mest for Senterpartiets fremgang. Også Høyre taper velgere til Vedum.

For andre måned på rad ligger Erna Solberg an til å miste flertallet, mens Støre og Vedum ikke trenger hjelp fra MDG eller Rødt for å danne flertall med enten SV eller KrF.

Fordi Senterpartiet gjør det så bra.

Hovedbildet

Senterpartiets fremgang er statistisk gyldig. Øvrige endringer innenfor feilmarginene.

Øvrige endringer innenfor feilmarginene. Sp går mest frem og Ap mest tilbake.

Venstre og MDG er under sperregrensen . Rødt er ikke inne på Stortinget

Rødt er ikke inne på Stortinget

Ap vil kunne danne flertall både med SV+Sp (86 mandat) og Sp+KrF (88 mandat)

Arbeiderpartiet taper velgere (netto) til Høyre. Det har kun skjedd to ganger tidligere siden etter sommeren 2014.

Senterpartiet henter rekordmange velgere fra Frp, Ap, og Frp. Senterpartiet er bedre enn Ap til å hente velgere over midtstreken fra Høyre og Frp.

Stortingsflertall

Dagens fire flertallspartier mister ett mandat fra forrige måned samlet og har ikke hatt flertall siden desember og oktober.

Endring fra forrige måned er også at Støre kan få to flertall uten MDG (eller Rødt). Begge flertallene styrkes som følge av Sps fremgang.

Begge flertallene styrkes som følge av Sps fremgang. Ap+SV+Sp får flertall for tredje gang siden sommeren 2015.

De fire samarbeidspartiene mister flertallet for tredje gang de siste fire månedene.

I 2015/2016 slet samarbeidspartiene også i budsjettforhandlingsmånedene november, desember og ettervirkning i januar. Men i 2016 var februar deres beste måned gjennom kalenderåret.

I både 2015 og 2016 har årsstarten vært bedre enn en gjennomsnittsmåned for de fire partiene, mens ved begge de to første månedene i år har de ikke-sosialistiske partiene mistet flertallet.

Støttepartienes foretrukne regjeringsalternativ, H+KrF+V oppnår 58 mandat, 3 flere enn i januar, men mangler fortsatt 27 mandat for flertall.

Senterpartiet

Senterpartiet går signifikant frem etter en overraskende lav oppslutning hos Norstat forrige måned.

Fremgangen skyldes vesentlig økt lojalitet og betydelig lavere andel usikre velgere. Begge deler blant det beste partiet har oppnådd det siste halve året.

82,8 prosent av Sps 2013-velgere ville gjentatt partivalget dersom det var valg nå. Sps rekord-lojalitet denne perioden er på 88,7 prosent fra august. Her ligger en potensiell videre vekst på ytterligere 9.000 2013-velgere.

Senterpartiet henter velgere fra alle partier, bortsett fra SV, R og MDG.

Sp henter flest fra Frp . Samlet sett går Sp 27.000 velgere i pluss mot Frp. 22.000 i pluss mot Ap og 15.500 i pluss mot Høyre.

Samlet sett går Sp 27.000 velgere i pluss mot Frp. 22.000 i pluss mot Ap og 15.500 i pluss mot Høyre. For velgerutvekslingen mot Ap og Frp, gjør Sp sin beste måned siden (ev.) før januar 2012.

Sp har sin nest beste måned i velgerutvekslingen med Høyre i samme tidsrom.

Sp mister ingen (0) velgere til Høyre for andre måned på rad. Desembermålingen var eneste måned etter mai hvor Sp avga velgere, men likevel gikk i pluss samlet sett, mot Høyre.

Andelen Frp-velgere som ville stemt Sp (6,4 prosent av Frps 2013-velgere, cirka 30.000 velgere) har ikke vært målt så høyt siden (ev.) før januar 2012.

I faktiske stemmetall er Senterpartiet denne måneden en bedre stemmesanker fra de to regjeringspartiene enn Ap. Man snakker mye om flytvelgerne og lillavelgere mellom Ap og Høyre, en velgerstrøm som vil kunne avgjøre statsministerduellen. Denne måneden ser vi at Sp netto henter 42.000 velgere fra de to regjeringspartiene, mens Ap "kun" henter 2.500. De tre foregående månedene har Ap hentet mellom 50.500 og 60.500 velgere fra H og Frp samlet.

Mandatberegningen viser at Sp kan være inne på Stortinget med mandat fra alle de tre nordligste fylkene og med to mandat i både Sogn og Fjordane og Oppland fordi Venstre ikke mottar utjevningsmandater i denne målingen. Også i Østfold og Akershus ville partiet kommet inn.

Uvektet er Senterpartiet og Frp like store; 10,1 prosent av de spurte. Det har kun skjedd én gang tidligere denne perioden, i oktober 2015. Altså første måling tatt opp etter Frps dårlige og Sps gode kommunevalgsresultat og før Frp styrket seg på økningen i asylankomster til Norge.

Uvektede tall er de faktiske avgitte svarene hos byråets respondenter, ikke korrigert for det politiske landskapet og den statistiske, faglige funderte vektingen byråene gjør. Slike tall må tolkes med stor varsomhet, men kan vise noen underliggende trender, likevel.

Regjeringspartiene

Høyre går marginalt frem, og et Venstre under sperregrensen gjør at vinner ett mandat mer enn forrige måned.

Frp går nær signifikant tilbake (-2,2, feilmargin 2,5) og mister fire mandat.

Regjeringspartiene samlet gjør med 69 mandat sin nest dårligste måling etter sommerferien. Novembermålingen var svakere for dem.

For andre måned på rad går Høyres andel usikre velgere opp, mens lojaliteten som gikk ned forrige måned øker tilbake igjen til et desembernivå på 70 prosent.

Frp får sin laveste lojalitetsandel etter sommerferien med 59 prosent. Første måned etter sommeren med nivå under 60 prosent.

Regjeringspartiene demper lekkasjen til Ap, men ikke over midtstreken samlet, fordi Sp henter tilsvarende flere til seg.

(Se også velgerovergangen Høyre-Arbeiderpartiet omtalt under Arbeiderpartiet, og velgerovergangen regjeringspartiene-Senterpartiet omtalt under Senterpartiet)

Arbeiderpartiet

Med 33 prosent av stemmene, kan Ap notere sitt svakeste nivå siden mai i fjor.

Målingen er i sin helhet tatt opp etter at Ap kommuniserte sitt skatteopplegg for neste stortingsperiode.

Det er særlig tre endringer som er betydelige: Lojaliteten går ned, Ap taper til SV, Sp og Høyre.

Aps lojalitet på 73,5 prosent er den laveste denne stortingsperioden.

Ap mister flere velgere til Senterpartiet enn til Høyre . 22.000 Ap-velgere i 2013 ville stemt Sp nå.

For andre gang siste halvår går Ap i minus i den viktige velgerovergangen til Høyre isolert.

De tre foregående målingene har Ap netto tjent mellom 30.000 og 55.000 velgere mot Høyre alene. I februar mister de 6.000 velgere til statsministerens parti.

Ap vinner fortsatt velgere fra Frp, og dermed også fra regjeringspartiene samlet.

At Ap mister til SV og Sp endrer ikke balansen mellom blokkene, men når Ap ikke henter like mange velgere fra regjeringspartiene som det har vært vanlig de siste månedene, spiller det inn på styrkeforholdet.

For tredje måned på rad avgir Ap samlet sett velgere til SV. Dette bidrar til å holde SV over sperregrensen, noe som er i Aps interesse.

Venstre

Venstre går ned for fjerde måned på rad , og faller videre ned under sperregrensen til 3,4 prosent oppslutning.

Kun én gang tidligere denne perioden har Norstat/NRK målt Venstre under sperregrensen to måneder på rad, i april og mai 2015.

Venstres lojalitet svekkes ytterligere fra forrige måned til at 45,1 prosent av 2013-velgerne ville gjentatt partivalget nå.

Venstres andel usikre velgere har ikke vært høyere på ett år og partiet har hele 28,9 prosent av sine velgere på gjerdet.

I motsetning til forrige måned mister partiet velgere til begge regjeringsparti.

Det er fortsatt Høyre de avgir flest velgere til, men antallet er mindre enn i januar. Partiet henter også en del velgere fra Høyre.

Netto taper Venstre 5.000 velgere til Høyre og 8.000 velgere til Ap.

De øvrige partiene