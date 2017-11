Valutastrateg: – Euroen kan koste over 10 kroner før nyttår

– Kronen går ofte mye når vi nærmer oss nyttår og det er ikke noe som skal trekke krona sterkere akkurat nå, sier Østnor.

I løpet av fredag ettermiddag svekket kronen seg ytterligere. Euroen kostet fredag kveld 9,73 kroner. 31 august kostet den 9,27 kroner. For fem år siden kostet den under 7,50 kroner.

– For eksportsektoren selvfølgelig bra. De får mer kroner for det de selger. For importørene er det stikk motsatt, sier DnB-strategen.

Boligfall varsler økonomisk nedtur

Forskere i Norges Bank har studert sammenhengen mellom fall i boliginvesteringer og økonomisk nedtur. Funnet er urovekkende.

FORVARSEL: Fall i boliginvesteringer er ofte et varsel om økonomisk nedtur ifølge rapporten Knut Are Aastveit og to andre forskere i Norges Bank har laget.

– Historisk sett så ser vi at sjansen for å gå inn i en resesjon øker et kvartal eller to etter et fall i boliginvesteringene, sier forsker i Norges Bank, Knut Are Aastveit.

Han og to kolleger har studert utviklingen i for 12 land tilbake til 1960.

– Spesielt sterk er sammenhengen mellom nedgang i boliginvesteringer og økonomisk nedtur i land som Norge hvor de fleste eier sin egen bolig, sier Aastveit.

I så fall kan Norge være på vei inn i nedgangstider når boliginvesteringene nå snart ventes å falle.

Rentekutt

Valutastrateg Østnor i DNB mener utlendingene som nå rømmer norske kroner nettopp er redde for boligmarkedet.

– Det norske boligmarkedet har fått oppmerksomhet ute. Våre internasjonale kunder frykter at høyt belånte norske husholdninger skal stramme inn livreima og at det skal føre norsk økonomi inn i en nedtur.

– Kan dette også påvirke renta Norges Bank må sette framover?

– Ja, der vi ellers ventet at renta med tid og stunder skal opp, så kan en kraftig nedtur bidra til at Norges Bank må holde rentene lave lengre.

– Så det kan skyve en renteøkning ut i tid?

– Eller bidra til rentekutt, sier Østnor.

– Vi kommer ikke til å se noen renteøkning på lenge, sier sjeføkonom i Eika Gruppen Jan Ludvig Andreassen og peker på at boligprisfallet vil fortsette.

Spår lang bolignedtur

– På denne tiden av året skal det bli færre boliger til salgs. Nå ser vi det motsatte, sier Andreassen i Eika Gruppen.

Spesielt er han bekymret for Oslo-markedet. SSB la fredag morgen ut tall som viser at det var 1726 flere som flyttet ut av hovedstaden enn av dem som flyttet innenlands. Og nyboligsalget har stoppet kraftig opp. På Finn.no ligger det nå flere nyboliger ute til salgs enn bruktboliger.

– Jeg tror ikke vi vil se balanse i tilbud og etterspørsel i boligmarkedet før i 2020, sier Andreassen.