Utvalgsmedlem: – Politidirektøren forsøker å undergrave regjeringens politikk

POLITIDIREKTØREN ADVARER: Avkriminalisering av narkotika kan gjøre Norge til et enda mer attraktivt marked for organiserte kriminelle. Det er en av flere grunner til å opprettholde et forbud, selv om ruspolitikken skal reformeres, mener politidirektør Benedicte Bjørnland.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix