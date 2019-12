Unge Venstre-leder om politidirektørens cannabis-utspill: – Jeg er sjokkert

I over halvannet år har eksperter på oppdrag fra regjeringen jobbet med forslag til en ny ruspolitikk – det såkalte rusreformutvalget.

Bare tre dager før utvalget legger frem sin rapport torsdag denne uken, hiver politidirektøren seg inn i debatten om norsk ruspolitikk.

Det er svært sjeldent at Politidirektoratet blander seg inn i politikk, men i en kronikk på NRK Ytring skriver politidirektør Benedicte Bjørnland at hun er «bekymret for ungdommen», og advarer mot avkriminalisering av narkotikabruk.

– I samfunnsdebatten har flere allerede tatt til orde for å avkriminalisere bruk og besittelse av alle typer narkotika. Jeg mener at dette ikke er riktig svar på narkotikautfordringene, skriver Bjørnland.

Hun utdyper overfor NRK:

– Vi ser at de unge har utviklet en mer liberal holdning til bruk av narkotika, spesielt cannabis. Det er en utvikling som har vært negativ, særlig siden 2015. Vi ser også økt tilgjengelighet på narkotika via internett.

ADVARER MOT AVKRIMINALISERING: Politidirektør Benedicte Bjørnland advarer mot full avkriminalisering av bruk av mindre mengder narkotika. Dette er et bilde da hun så på politiets nye helikoptre på Gardermoen i juni 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Unge Venstre reagerer kraftig

– Jeg er sjokkert, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark når han møter politidirektøren til debatt på NRK Dagsrevyen.

Unge Venstre er det ungdomspartiet som har flagget et mest tydelig standpunkt i avkriminaliseringsdebatten.

286 mennesker mistet livet på grunn av overdose i 2018, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Hansmark mener dødsfallene er en konsekvens av dagens ruspolitikk og det han kaller dagens «forbudsregime».

Et sentralt poeng i regjeringens rusreform er å gi rusavhengige helsehjelp, og ikke straff. Dette har også helseminister Bent Høie lenge tatt til orde for.

– Rapporten som kommer om tre dager ser på hvordan man skal flytte oppfølgingen av rusavhengige fra justissektoren til helsesektoren, sier Hansmark.

– Det sjokkerer meg veldig når politidirektøren nesten anbefaler at man skal legge rapporten i skuffen, fordi hun vil bevare straff som et virkemiddel.

Han mener Bjørnland med utspillet tar til orde for å beholde dagens ruspolitikk.

Bjørnland: – Ikke det jeg sier

Politidirektøren avviser kritikken fra Hansmark.

– Det er ikke det jeg sier. Da har du ikke lest kronikken, svarer Bjørnland på kritikken fra Unge Venstre-lederen.

Bjørnland sier tunge rusavhengige først og fremst skal møtes med helsehjelp, og ikke straff. Men at samfunnet også bør ha mulighet til å reagere med straff mot unge som bruker narkotika.

– Jeg tenker at straff som en siste utvei, og som en normdannende hjelpemiddel for å forhindre at unge eksperimenterer eller glir inn i et narkotikamisbruk. Det ønsker vi å opprettholde, sier Bjørnland.