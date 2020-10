– Jeg må ta hensyn til min elevgruppe, dynamikken i klasserommet, arbeidsmiljøet og aldersgruppen. Jeg vil ikke vise karikaturene per i dag så kort etter hendelsen til mine 13 til 15-åringer, sier Håvardsen til NRK.

Ungdomsskolelæreren fra Jørpeland i Rogaland er uenig med fransklærer Anne Nyeggen, som i en Ytring på NRK tidligere torsdag skrev at halshuggingen av Samuel Paty i Frankrike er en knebling av ytringsfriheten, og at Muhammed-karikaturer bør vises i klasserom.

Snart en uke er gått etter den groteske forbrytelsen i en forstad i Paris, hvor læreren Samuel Paty ble halshugget for å ha vist karikaturtegninger av Profeten Mohammed i en skoleklasse.

Dette blir også tema på Debatten klokken 21.20 i dag.

Mange mener det er blasfemi

I en skoletime som handlet om ytringsfrihet hadde Paty vist de omstridte Muhammed-tegningene som satiremagasinet Charlie Hebdo hadde trykket. Ytringsfrihet har blitt en del av timeplanen etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo i 2015.

Samuel Paty underviste i historie på ungdomsskolen Bois d'Aulne i Conflans-Sainte-Honorine, en av de nordlige forstedene til Paris. Foto: Michel Euler / AP

Flere av foreldrene til elevene reagerte, og mange mener det er blasfemi å vise en beskrivelse av profeten.

Nå sier Anne Nyeggen at denne situasjon har blitt absurd.

– Den svarteste dagen og det største traumet i nyere fransk historie, 7. januar 2015, skal altså ikke kunne fortelles om i franske klasserom, av frykt for at læreren skal bli drept. Eller, kanskje de kan snakke om massakren, men de kan ikke vise eksempler på tegningene som bidro til at 12 kunstnere og avistegnere fra satiremagasinet Charlie Hebdo så brutalt ble myrdet for snart seks år siden. Dette er absurd, sier Nyeggen.

Lærere og andre har gått ut på sosiale medier og ment at norske lærere må vise solidaritet med Paty ved å vise karikaturtegningene i sine klasserom.

Fransklærer Anne Nyeggen spør om hun kan vente seg hatkampanjer på nettet og begynne å se seg bakover.

– Blir å henge ut elever

Hilde Synnøve Håvardsen er uenig i det, og mener ytringsfrihet kan undervises uten å vise til tegningene.

– Å vise dem det nå, så tett opp mot hendelsen, er å henge ut elever som ikke har noe med dette å gjøre, sier hun.

Hun tenker at lærere kjenner sine elever godt. Det som er rett for en lærer eller et klassetrinn, kan være helt feil for andre aldersgrupper og klassesammensetninger.

– Jeg ville heller ikke vist bilder fra Utøya kort etter 22. juli. Jeg kunne aldri gjort det hvis jeg visste jeg hadde elever som er berørt på noen vis, sier Håvardsen.

Hun mener trygghet i klasserommet er det absolutt viktigste, og sier hun i mange år har undervist elever som ikke har vært lenge i landet.

– Jeg jobber hver dag for at de skal føle seg trygge. Mange av mine elever har ikke vært her lenge nok og har ikke samme kulturforståelse som oss. For dem er disse tegningene en fornærmelse, sier Håvardsen.

Kalt «feig»

Anne Nyeggen skriver i ytringen sin at hun og elevene har grått sammen over forbrytelsen mot Paty, og det store tapet for det franske samfunnet og for verden egentlig.

– For ytringsfriheten er siden da blitt kraftig begrenset. Den fikk seg en kraftig knekk med Jyllandspostens tegninger i 2005 og kom i knestående med Charlie Hebdo, sier Nyeggen.

Håvardsen sier hun har snakket med flere andre lærere som føler det på samme måte som hun gjør. På sosiale medier har de blitt kalt «feige» av andre kolleger og beskyldt for å ha berøringsangst.

– Vi har ikke berøringsangst for slike tema, men å vise karikaturtegningene til 13-15-åringer kan bidra til konflikter elevene imellom. Mitt ansvar som lærer er å ikke krenke menneskeverdet, og å gi hver eneste elev trygghet og omsorg i klasserommet, sier hun og legger til:

– Å diskutere de ulike konfliktene gjør vi hele tiden, i krle, norsk og samfunn. Vi lar elevene argumentere for og imot, for nettopp å lære dem respekt og forståelse for at andre mener noe annet enn dem selv. Det være seg Israel-Palestina-konflikten, terrorhendelser og lignende.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby mener det er skremmende at en lærer kan bli drept for å vise fram en karikatur. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

– Skremmende

Kunnskapsminister Guri Melby uttalte seg til Dagsnytt18 for to dager siden om saken.

– Norske lærere kan vise fram Muhammed-karikaturer i undervisningen dersom de mener det er relevant.

Det sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Melby mener det er skremmende at en lærer kan bli drept for å vise fram en karikatur i undervisningen.