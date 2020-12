Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Moren til Gro Lillebø bor i Glasgow i Skottland, og etter planen skulle hun ha kommet på julesøk til gamlelandet for å feire jul. I stedet blir hun alene.

– Det synes det er trist å tenke på. Det må være ensomt. I jula pleier man jo å være sammen med familien sin, sier Gro Lillebø.

Også faren i Ålesund vurderer å bli hjemme fremfor å være med datteren og hennes familie.

– Etter planen skulle jeg feire med begge. Jeg får håpe at jeg får feiret med pappa, men han er i risikosonen fordi han over 65 år. Dette preger ikke bare mine, men også andre foreldre også, sier hun.

De fleste har endret juleplaner

Over halvparten av oss har måttet endre planene for hvordan julen skal feires i år. En av seks sier de ikke reiser bort som de pleier grunnet korona. Det viser en undersøkelse Kantar har gjort for NRK. Drøyt 1600 personer har svart.

NRK-undersøkelse om korona Ekspandér faktaboks Kommer du til å reise for å delta på julefeiring i perioden 24. desember til 6. januar? 16 prosent blir hjemme pga koronasituasjonen 40 prosent blir hjemme som vanlig. 42 prosent reiser bort. 2 prosent er usikre. Regjeringen har egne anbefalinger for julefeiringen, blant annet kan man ha maksimalt to sammenkomster med 10 gjester på hver. Er du enig i disse tiltakene?

63 prosent er helt enig. 21 prosent er ganske enig. 7 prosent verken eller. 4 prosent er ganske uenig. 4 prosent helt uenig. 1 prosent vet ikke. I hvilken grad har du endret hvordan du planlegger din julefeiring pga pandemien?

20 prosent i stor grad. 38 prosent i noen grad. 23 prosent i liten grad. 18 prosent feirer som tidligere. 1 prosent vet ikke. Om undersøkelsen: Målingen er utført av Kantar for NRK i perioden 9.-11. desember. Intervjumetode: Web-intervju ved utsendelse av SMS Målgruppe: 18 år+, representativt på alderskohorter, kjønn og geografi Utvalgskilde: Kantars befolkningsbase (fra Data Factory) Antall SMS-utsendt: 15 000 med sikte på 1000 intervju ▪ Antall intervju: 1627 (11%) Vekting av data: Vektet representativt på kjønn, 4-delt alder og 4-delt geografi.

– Vi hadde kanskje forventet at det var enda flere som ble hjemme grunnet korona. Men veldig mange er vanligvis hjemme uansett, kommenterer assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet.

Han er glad for at mange følger smittevernrådene. I undersøkelsen sier mellom åtte og ni av ti at de støtter tiltakene (se faktaboks).

– At så mange er enig i de inngripende rådene som er gitt i jula er litt overraskende. Men det er godt å se at folk flest har innstilt seg på at det blir en annerledes jul i år, sier Nakstad.

TRENING: Ince Westergaard pleier vanligvis å være hos storfamilien i California i julen, men nå skal gruppeinstruktør på Vest helse og trening i Bærum være i Norge for første gang på det hun kan huske. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

I en tom sal på Vest helse og trening i Bærum er step-timen i full gang.

Ince Westergaard står foran et webkamera i en tom sal, og på en storskjerm ser hun dem som er med hjemmefra på den direktesendte treningstimen.

– Gi meg fire til dere, roper hun med høye spark over steppen. Jobben som gruppeinstruktør er snudd på hodet under koronaen.

WEBKAMERA: Hjemme i stua kan de vil logge seg på for å bli med på den direktesendte styrkestep-treningen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Også hun har innstilt seg på en annerledes jul. Vanligvis er hun sammen med søsteren og storfamilien, som bor i California. Men for første gang på det hun kan huske, blir det jul hjemme i år. Det synes hun er vemodig.

– Nå har vi ikke sett hverandre på over et år. Å savne sol og sommer er en ting, men det å ikke være sammen å feire julen er ganske spesielt, sier hun.

I California ser smittetallene ut til å gå rett til vers. Hun har selv bodd i USA i 16 år, og har en leilighet der som har stått tom siden i fjor.

– Vanligvis er jeg der tre ganger i året. Nå har vi kjøpt julepynt her i Norge, så det skal bli feiring. Og så skal jeg kjøpe ski for å komme meg ut i marka. Det blir litt gøy, sier hun.

CALIFORNIA: Leiligheten med utsikt over Stillehavet har stått tom siden julen i fjor. Foto: Privat

Også Gro Lillebø og søsknene hennes har gjort hva de kan for at moren skal få litt julestemning. Moren har fått levert julemat på døra fra den norske butikken i London, og de planlegger å snakkes på julaften.

– Hun sier at det går fint, men jeg hører at hun er trist i stemmen når hun sier det, sier Lillebø.